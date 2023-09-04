Шойгу заявил о больших потерях киевского режима в ходе спецоперации

Сергей Шойгу отметил, что неприятель за вчерашний день потерял шесть танков только на одном из направлений.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал высокие потери, которые несет Украина на полях сражений.

«В среднем, вы знаете, потери большие», - констатировал Шойгу в Сочи, куда он приехал на переговоры лидеров Турции и России.

В качестве примера он привел уничтожение шести украинских танков только на одном направлении за один вчерашний день. Он отметил безуспешные попытки киевского режима поправить свое положение - в последние 10 дней неприятель совершает яростные атаки.

Также Сергей Шойгу заявил, что может подтвердить полный провал украинского контрнаступления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.