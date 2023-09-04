Наводчику танка «Алеша» подарили машину, участок и табун якутских лошадей

Герою России передадут жеребца и 10 кобыл от глав районных поселений.

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В Усть-Алданском районе Якутии Герою России, члену экипажа танка «Алеша» Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, земельный участок, а также ключи от автомобиля УАЗ. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное мероприятие прошло в районном центре Усть-Алданского улуса селе Борогонцы. Участнику специальной военной операции подарили табун якутских лошадей - жеребца и 10 кобыл от глав поселений. Лошадей ему передадут осенью. Пока Неустроев находится в зоне спецоперации, животными займутся его братья.

Один из земляков подарил герою земельный участок, а от лица других местных жителей передали бойцу фургон УАЗ.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле. Днем ранее глава государства вручил танкистам награды. Экипаж танка «Алеша», остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.