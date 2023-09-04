Шойгу: на переговорах в Сочи не шла речь об укреплении позиций Турции в Черном море

Сергей Шойгу заметил, что речь шла о выполнении обязательств Турации относительно договоренностей.

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Во время переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи не шла речь об укреплении позиций Турции в Черном море. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что на переговорах обсуждалось выполнение изначально взятых обязательств о непрохождении военных судов.

Напомним, сегодня в Сочи состоялись переговоры российского и турецкого президентов. Главы государств обсудили энергетику, экономику и украинский кризис.

По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все договоренности.