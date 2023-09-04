Песков назвал конструктивной первую часть переговоров Путина и Эрдогана

В настоящее время президенты РФ и Турции продолжают общение в узком составе, отметил представитель Кремля.

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Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе прошли конструктивно, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Очень конструктивно, по разным направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов», - сказал он журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что в ходе первой части переговоров двух лидеров был проведен исчерпывающий анализ отношений между Москвой и Анкарой, стороны обменялись всей необходимой информацией.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время главы государств беседуют в более узком составе.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи. Главы двух стран обсудили вопросы энергетики, строительства АЭС и анонсировали обсуждение украинского кризиса. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев показал, как проходит подготовка к проведению встречи.