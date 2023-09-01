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Политолог Атаев допустил новую «революцию роз» в Грузии из-за президента Зурабишвили

Вероника Волосунова
12:14 01.09.2023
Политолог Атаев считает, что Зурабишвили уже «сидит в печенках» из-за антироссийской политики в Закавказском регионе, провокационных заявлений и эскалации внутригрузинского противостояния.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Georgia Presidential Admin, Xinhua, Globallookpress
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Политолог Артур Атаев в беседе со «Звездой» сделал предположение, что импичмент нынешнего президента Саломе Зурабишвили, скорее всего, состоится, так как в обратном случае это может привести к «революции роз 2.0».  

«Импичмент, скорее всего, будет. Являясь номинальным политиком, она очень провокационные заявления делает, указывая на пророссийский характер сегодняшней действующей политической власти. Если так продолжится, то "революция роз 2.0" возможна снова», - сказал Атаев.

Политолог объяснил, что Зурабишвили пришла на смену президентской системе Саакашвили и по конституции она является номинальным главой государства, то есть выполняет представительные функции.

«За счет своих публичных заявлений очень сильно эскалирует внутриполитическое состояние Грузии. Это не первая попытка импичмента. К чему это может привести? К реальному импичменту. Зурабишвили уже в печенках сидит. Она не только антироссийскую политику проводит в Закавказском регионе, она фактически является проводником жесткого внутригрузинского противостояния», - добавил политолог.

По словам Атаева, в условиях практически превалирующей грузинской мечты как основной политической силы, возможно, импичмент состоится, однако возникает вопрос, нужно ли это действующему премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который реально является главой государства, и нужно ли это «теневому генералу» Бидзине Иванишвили - «такой враг внутри Грузии, на которого можно свалить проблемы внутреннего характера, тоже в определенном смысле нужен».

При этом, по словам Атаева, если так дальше продолжится, то повторение «революции роз», во время которой в 2003 году был смещен предыдущий президент Грузии Шеварднадзе, не исключено.

«Это будет реанимация того проекта, это будет фактически повтор в условиях нового сценария», - заключил Атаев.

Ранее партийный лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил, что политический совет правящей партии принял решение начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, при этом он признал, что это будет непросто. Чтобы довести процедуру импичмента до конца, необходимо набрать минимум 100 из 150 голосов парламента, без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов. У «Грузинской мечты» с союзниками 84 голоса. 

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