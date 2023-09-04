В стране и мире Журналисты собираются в ожидании пресс-конференции Путина и Эрдогана Владимир Рубанов Переговоры двух лидеров в расширенном составе продлились 1,5 часа и прошли «очень конструктивно», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские и турецкие журналисты собираются в зале «Триумф» пансионата «Русь» в Сочи, ожидая пресс-конференции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил корреспондент «Звезды». Переговоры двух лидеров в расширенном составе продлились 1,5 часа и прошли «очень конструктивно», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сейчас главы государств продолжают общаться в формате рабочего завтрака. Встреча российского и турецкого лидеров началась около 13 часов по московскому времени в Сочи. Владимир Путин отметил факт сохранения позитивного тренда по товарообороту и стабильный темп развития российско-турецких отношений. Известно, что стороны собирались обсудить ситуацию с выходом России из зерновой сделки, украинский кризис, а также сотрудничество в энергетике. Экспертное мнение и аналитика