Точные удары артиллерии накрыли скопления боевиков на Лисичанском направлении
Минобороны России уточнило, что огонь артиллерии корректируют расчеты беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Точными ударами артиллерии российские военные накрыли скопления украинских боевиков на Лисичанском направлении. Кадры уничтожения врага публикует Минобороны России.
Также рвущиеся снаряды уничтожили и опорные пункты, как уточнило в своем сообщении МО РФ.
Огонь ведут артиллеристы 2-го армейского корпуса. Неприятель оборудовал огневые точки и опорные пункты в лесопосадках и лесистой местности, но это его не спасает.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что артиллерийский огонь корректируется расчетами беспилотников.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.