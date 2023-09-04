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В Подмосковье отметили 76-летие 38-й гвардейской бригады управления ВДВ

15:58 04.09.2023
Десантников поздравил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Московской области отпраздновали 76-ю годовщину со дня образования воинской части - 38-й гвардейской бригады управления ВДВ. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Торжественные мероприятия прошли в пункте постоянной дислокации. В них приняло участие командование ВДВ, личый состав соединения и почетные гости. 

Десантников поздравил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин. 

В ходе праздника прошли показательные выступления парашютной команды соединения, а ветеранами и гостям представили современные образцы вооружения и военной техники. 

Кроме этого, состоялась отправка подарков и поздравительных адресатов военнослужащим части, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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