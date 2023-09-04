В Подмосковье отметили 76-летие 38-й гвардейской бригады управления ВДВ
В Московской области отпраздновали 76-ю годовщину со дня образования воинской части - 38-й гвардейской бригады управления ВДВ. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Торжественные мероприятия прошли в пункте постоянной дислокации. В них приняло участие командование ВДВ, личый состав соединения и почетные гости.
Десантников поздравил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин.
В ходе праздника прошли показательные выступления парашютной команды соединения, а ветеранами и гостям представили современные образцы вооружения и военной техники.
Кроме этого, состоялась отправка подарков и поздравительных адресатов военнослужащим части, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.