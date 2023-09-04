Десантники ВС РФ уничтожили пехоту противника на западных окраинах Артемовска

Решительные действия наших десантников не позволили украинским боевикам приблизиться к Артемовску ни на метр.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений одного из соединений Воздушно-десантных войск по отражению наступления украинских боевиков на западных окраинах Артемовска.

Расчеты беспилотной авиации соединением ВДВ было выявлено выдвижение к позициям наших подразделений нескольких групп украинской пехоты.

Российские десантники уничтожили массированным огнем из крупнокалиберных пулеметов наступающую пехоту противника. Бойцы ВС РФ предварительно подпустили противника до определенного рубежа и атаковали, когда враг вышел из лесопосадки на открытую местность.

Остатки наступающих групп противника были рассеяны огнем из стрелкового оружия наших десантников.

Кроме того, подразделения ПВО российских десантников пусками ракет из ПЗРК «Верба» уничтожили ударные беспилотники противника.

Смелые и решительные действия российских десантников не позволили украинским подразделениям ни на метр приблизиться к городу, обороняемому нашими десантниками.

Ранее российский десантник с позывным Витязь рассказал, что контрнаступление украинских боевиков идет без техники. Он также сообщил о значительных потерях, которые несет противник.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.