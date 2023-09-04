Лидер военных Габона принес присягу в качестве президента

Брис Клотер Олиги Нгема стал главой государства на время переходного периода.

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Глава республиканской гвардии Габона генерал Брис Клотер Олиги Нгема в понедельник принял присягу в качестве президента переходного периода. Ранее военные отстранили от власти бывшего главу государства.

Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Либревиле. На мероприятии присутствовали высокопоставленные военные и чиновники, сообщает Gabon 24.

Напомним, что в конце августа военные захватили власть в Габоне. Они не согласились с результатами выборов и объявили об их отмене.

Была приостановлена работа правительства, сената и других государственных институтов. Президента отправили под домашний арест.