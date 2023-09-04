В России вынесли первый приговор за повреждение воинского захоронения

В Ленинградской области на 2,4 миллиона рублей оштрафован генеральный директор одной из компаний.

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Тосненский городской суд Ленинградской области огласил первый в нашей стране приговор по уголовному делу за повреждение воинского захоронения. Генерального директора одной из компаний Юрия Мацко оштрафовали на 2,4 миллиона рублей, сообщают местные власти.

В прокуратуре пояснили, что в 2021 году предприниматель не остановил земляные работы на принадлежащей его фирме территории, где находились останки бойцов времен Великой Отечественной войны. При этом мужчина якобы знал о захоронении.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал и не раскаялся», - отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно в Волосовском районе Ленинградской области нашли братскую могилу на месте фашистского концентрационного лагеря Дулаг-102. В ней может быть захоронено около 2 000 жертв.