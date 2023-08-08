«Людей просто сваливали друг на друга»: в Ленобласти нашли братскую могилу на месте фашистского концлагеря

Недалеко от города Волосово поисковые отряды обнаружили братскую могилу, в которой похоронены убитые заключенные одного из немецких лагерей смерти.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области нашли еще одно доказательство военных преступлений гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. Это братская могила, в которой может быть захоронено около двух тысяч жертв. Из земли уже достали останки ста человек. Среди них много детей.

Это тот случай, когда отказываешься верить своим глазам. Здесь куда ни копни - останки людей, сваленных друг на друга и заваленных камнями.

Такого количества останков в одном месте никогда не видели даже опытные поисковики. Наталья Николаева приехала на раскоп вместе с мужем, бросив все дела: здесь - важнее.

«Это правда, которую люди должны видеть, чтобы это никогда повторилось. А эмоции - это шок, таких слов, правда, нет. Люди здесь слоями, и не один слой, не два. Это живые были люди», - говорит Наталья Николаева, член поискового отряда «Форпост».

В Волосовском районе Ленинградской области в рамках проекта «Без срока давности» было обнаружено массовое захоронение узников немецкого концлагеря «Дулаг-102». Уже пятый день с утра до ночи, сменяя друг друга, тут работают несколько поисковых отрядов.

Поисковики вскрыли противотанковый ров, куда в годы оккупации Волосово свозили всех замученных в концлагере. Пока с этого небольшого раскопа подняли останки 200 человек. Но жертв наверняка гораздо больше.

Мужчины, женщины и даже дети - в одной яме. Фрагменты военной амуниции найдены рядом с нательными крестиками и женской обувью - вещами замученных мирных людей.

«Ложечка, ножичек. Вот это - понятно, что точно не военное. Видите, какая застежка на ремне? Когда погибает солдат на поле боя - это все понятно. Он идет воевать, без этого никак. А когда страдают мирные жители, те люди, которые не воюют, не с оружием в руках, не могут себя защитить - это ужасно», - говорит командир поискового отряда «Авангард» Лариса Фетисова.

Концлагерь в Волосово действовал с 1941 по 1944 годы. Советских военнопленных и мирных жителей, не угодных гитлеровцам, держали в нескольких неотапливаемых бараках и просто на улице. Сохранились свидетельские показания очевидцев: узникам в сутки выдавали 100 граммов хлеба - наполовину из опилок и литр баланды из гнилой капусты с картошкой.

Алексей Моисеев вырос в Волосово. С самого детства он слышал о зверствах нацистов в местном концлагере.

«Смертность в день была от 60 до 70 человек. Люди умирали просто от того, что они были обессилены. Кого-то свозили в ров еще живыми и там на месте уже расправлялись. Возили сами пленные. На следующий день возили этих пленных, которые уже возили - и так без конца», - рассказывает Алексей Моисеев.

От голода, избиений и расстрелов здесь погибло более 6 тысяч человек. Возможно, что все они - в этом поле. Следственный комитет Ленобласти уже начал проверку. Останки и личные вещи узников будут отправлены на экспертизу. А местные жители готовятся построить мемориал в память обо всех жертвах концлагерей на этой земле.