Путин заявил, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в 2024 году
Ввод первого энергоблока на АЭС «Аккую» в Турции, в строительстве которой принимает участие Россия, планируется на 2024 год, заявил президент России Владимир Путин во время своей встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи.
«Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств», - сказал президент.
Владимир Путин добавил, что «все идет по плану» в том, что касается проекта АЭС, и отметил наличие «интересных возможных вариантов сотрудничества» России и Турции в этой сфере. По его словам, совместная работа двух стран в области энергетики идет «очень уверенно».
Напомним, сегодня днем в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу, на которой среди прочего обсудили вопросы энергетики, украинский кризис и была подчеркнута готовность приступить к обсуждению зерновой сделки.