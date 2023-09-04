Путин заявил, что первый блок АЭС «Аккую» будет запущен в 2024 году

Он добавил, что существуют интересные варианты продолжения сотрудничества Москвы и Анкары.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Ввод первого энергоблока на АЭС «Аккую» в Турции, в строительстве которой принимает участие Россия, планируется на 2024 год, заявил президент России Владимир Путин во время своей встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи.

«Продолжается строительство атомной электростанции "Аккую", теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств», - сказал президент.

Владимир Путин добавил, что «все идет по плану» в том, что касается проекта АЭС, и отметил наличие «интересных возможных вариантов сотрудничества» России и Турции в этой сфере. По его словам, совместная работа двух стран в области энергетики идет «очень уверенно».

Напомним, сегодня днем в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу, на которой среди прочего обсудили вопросы энергетики, украинский кризис и была подчеркнута готовность приступить к обсуждению зерновой сделки.