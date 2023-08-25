В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18

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Истребитель F/A-18 рухнул в американском штате Калифорния, сообщает ABC со ссылкой на местные власти. Крушение боевого самолета произошло утром в районе авиабазы морской пехоты Мирамар в районе Сан-Диего.

Причина случившегося не называется, судьба пилота пока остается не известной. Также неизвестно, сколько людей находилось на борту, есть ли погибшие и пострадавшие. В американском министерстве обороны сообщили, что истребитель выполнял тренировочную миссию.

Представители авиабазы Мирамар заявили, что военные расследуют произошедший инцидент и пообещали предоставлять информацию по мере появления подробностей. Также в пресс-службе заявили, что истребитель разбился на территории правительственной собственности к востоку от базы.

Накануне норвежский телеканал TV2 сообщил о плане Осло передать Киеву истребители F-16. Если информация подтвердится, то Норвегия станет третьей страной после Нидерландов и Дании, предоставивших Украине такие самолеты.