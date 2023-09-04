Водитель топливозаправщика в зоне СВО: машина может заправить до 10 танков за раз

Пока одни экипажи работают на передовой, вторые заправляю боевые машины, пополняют боезапас. Так происходит до тех пор, пока боевая задача не будет выполнена.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские танкисты ведут боевую работу на Ореховском направлении. Прямой наводкой танк бьет сначала по бронетехнике противника, а затем методично уничтожает несколько огневых точек вместе с боевиками. Это лишь малый эпизод происходящего на передовой. На деле же танкисты долгое время могут выискивать удачные пути подхода к цели, а ввязавшись в бой, уничтожают противника и маневрируют, уходя от ответного удара.

«Работа экипажа самое главное, чтобы каждый понимал с полуслова. Выехали, все нужно делать быстро, без паники, без задержек», - поделился командир танка с позывным «Броня-58».

Командир модернизированного танка Т-72Б3М за полтора года спецоперации воспитал не один экипаж. Его примеру сегодня следуют многие молодые танкисты и из противостояний выходят победителями. Помогает колоссальный накопленный в боях опыт и главное правило – готовиться к сражению, изучать местность и поведение противника.

«Наша задача уничтожить противника, пока он не дошел до наших рубежей. Выехал, отработал и вернулся в исходное положение. В бою возможно всякое: где-то выезжаем сразу на заранее подготовленные позиции, когда работаем с закрытых огневых позиций. Возможно, поступит команда выехать на прямую наводку. Врага тоже недооценивать не нужно», - пояснил «Броня 58».

В районе поселка Работино целей настолько много, настолько высокая нагрузка, что танку приходится по несколько раз в день, отстреляв весь боекомплект, оттягиваться в тыловые районы для того, чтобы перезаправиться, загрузить новый боекомплект и снова уйти на передовую. Во время боев тяжелые машины проходят десятки километров. Полной заправки танку хватит на несколько часов интенсивного боя.

«Ночью – на линию фронта выезжаем практически, днем – подальше работаем», - сказал военнослужащий ВС РФ Сергей.

Водитель автотопливозаправщика Сергей в спецоперации участвует с самого начала. И уже трижды оказывался под ударами минометов и беспилотников противника во время выездов на передовую. Чудом спасался из горящей машины.

«Наливник всем хочется вывести из строя, потому что обеспечиваем танки, заправляем БМП. Один топливозаправщик до десяти танков может за раз обеспечить топливом», - отметил Сергей.

Пока одни экипажи работают на передовой, вторые заправляю боевые машины, пополняют боезапас. И так до тех пор, пока боевая задача не будет выполнена. Полный боекомплект танка составляет около 40 снарядов. И на то, чтобы полностью загрузить БК в танк уходит не более десяти минут. Обеспечив танкистов всем необходимым, заправщики и механики меняют позиции: стоять долго на одном месте опасно. Вместе с ними дислокацию меняет и съемочная группа «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.