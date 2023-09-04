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AP: заявления Запада о провале контрнаступления ВСУ деморализуют боевиков

Максим Крюков
01:40 04.09.2023
Согласно материалу Associated Press, многие украинские боевики чувствуют беспокойство из-за слов западных союзников.
AP: заявления Запада о провале контрнаступления ВСУ деморализуют боевиков
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress
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Заявления западных политиков и сообщения средств массовой информации о провале контрнаступления вооруженных формирований украинских националистов оказывают негативное влияние на боевой дух боевиков. Об этом пишет информационное агентство Associated Press, ссылаясь на солдат ВСУ.

«Нашим солдатам очень тяжело слышать, что наступление идет слишком медленно», - сказал украинский боец с позывным «Салам», подразделение которого находится в районе Артемовска.

В материале говорится, что многие украинские боевики обеспокоены словами западных союзников. Автор публикации также привел слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил на прошлой неделе, что критика медленных темпов контрнаступления равносильна «плеванию в лицо украинскому солдату».

Ранее политолог Александр Андрианов заявил, что западные страны отворачиваются от Украины. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский это понимает и пытается получить гарантии безопасности для своей страны по так называемой «израильской модели». По мнению эксперта, Запад понимает, что украинское контрнаступление провалилось, и у жителей стран, поддерживающих Киев, могут возникнуть вопросы, с какой целью происходит финансирование этой Украины.

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