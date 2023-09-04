Около 8,5 тысячи участников СВО и их детей поступили в вузы по квоте

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В рамках отдельной квоты в российские вузы поступили порядка 8,5 тысячи участников военной операции по защите Донбасса и их детей, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента на обучение зачислены участники СВО или их дети. В рамках отдельной квоты около 8,5 тысячи человек», - сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с зампредами.

По словам Чернышенко, многие дети участников спецоперации приняты в ведущие вузы страны. Вице-премьер отметил, что ряд учебных заведений будут обучать поступивших за собственные средства.

В прошлом месяце ректоры российских вузов сообщили, что более 300 детей военных, участвовавших в боевых действиях в зоне специальной военной операции, поступили на бюджет в МПГУ, НИУ ВШЭ и МАИ в текущем году. Места для детей российских военнослужащих были выделены в рамках особой квоты.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте.