На бюджет в вузы Москвы по квоте поступили более 300 детей участников СВО

© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Более 300 детей военных, участвовавших в боевых действиях в зоне специальной военной операции, поступили на бюджет в МПГУ, НИУ ВШЭ и МАИ в текущем году, сообщили ректоры вузов на пресс-конференции в ТАСС.

Высшая школа экономики зачислила 159 детей участников СВО. Еще 29 человек, не поступивших на бюджет, будут обучаться на средства вуза, сообщил ректор Никита Анисимов. В МПГУ в рамках квоты в этом году поступили пять военнослужащих, 44 ребенка участников СВО, а также 11 детей участников военных операций в других государствах. МАИ принял больше 100 детей участников СВО, а также десять военнослужащих.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте.

В июле в Минобрнауки разъяснили, что бюджетных мест для поступающих на конкурсной основе не станет меньше из-за новых льгот для детей военных, участвующих в спецоперации. В августе министерство разрешило таким студентам переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах. Желающие перевестись на бюджет не должны иметь задолженностей и дисциплинарных взысканий.