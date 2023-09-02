В Польше закрыли крупнейший в стране центр для беженцев из Украины

Сообщается, что на момент закрытия в центре находились 300 украинцев.

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В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, который находился в нескольких километрах от Варшавы. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Как передает RT, в газете говорится, что решение о закрытии центра принял мазовецкий воевода Тобиаш Боченьский.

«Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», - цитирует издание слова пресс-секретаря Боченьского Дагмара Залевского.

Кроме того, в газете уточняется, что на момент закрытия в здании находилось около 300 украинцев, которые не были предупреждены о таком решении. Некоторые беженцы были вынуждены вернуться обратно на родину, сообщает издание.

Ранее издание Sunday World сообщало, что беженцы с Украины возмутились отказом ирландских властей кормить их бесплатно. Кроме того, украинцы считают, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.