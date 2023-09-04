Нигер открыл воздушное пространство для коммерческих рейсов

Разрешение на полеты в воздушном пространстве страны не распространяется на суда военного и специального назначения.

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Мятежники в Нигере, которые в июле этого года пришли к власти в результате военного переворота, объявили об открытии национального воздушного пространства для движения пассажирских и грузовых рейсов. Об этом рассказал портал ActuNiger со ссылкой на постановление Национального совета спасения родины.

«Воздушное пространство Нигера открыто для национальных и международных коммерческих рейсов», - говорится в публикации портала.

Самолеты военного и специального назначения не попадают под разрешение на полеты над Нигером, для этого необходимы специальные разрешения «компетентных органов».

Напомним, воздушное пространство над Нигером было закрыто с 6 августа на фоне угрозы военного вторжения в страну. При этом в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) все еще рассматривают возможность военной интервенции в Нигер для восстановления конституционной власти.