В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные для многодетных родителей

По мнению депутата ГД РФ Яны Лантратовой, многодетные родители смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.

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В России многодетные родители могут получить дополнительные четыре выходных дня. С соответствующим предложением выступила депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова.

В обращении к главе Министерства труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий указала, что в настоящее время трудовое законодательство предусматривает, что один из родителей ребенка-инвалида имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. Несмотря на это, отметила Лантратова, дополнительные выходные нужны также многодетным родителям. По ее словам, они смогут использовать это время для обустройства быта большой семьи, организации совместного досуга, воспитания детей.

«Предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц», - передает RT обращение законодателя к министру.

Ранее Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей, в которых есть дети. По ее словам, среди бедных граждан в России более 80% - это семьи с детьми. В своем обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину она предложила ввести единоразовое списание долгов по кредиту в случае падения доходов семьи «по независящим от них причинам».