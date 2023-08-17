В России могут разрешить кредитную амнистию для семей с детьми

В обращении отмечено, что по сравнению с началом года на 6% вырос уровень закредитованности, россияне должны банкам порядка 30,22 триллионов рублей.

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В Госдуме предложили ввести в России кредитную амнистию для семей, в которых есть дети. Депутат Яна Лантратова - первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению - заявила, что среди бедных граждан в РФ более 80% - это семьи с детьми.

В своем обращении она предложила ввести единоразовое списание долгов по кредиту при падении доходов семьи «по независящим от них причинам». Обращение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

В нем говорится, что по состоянию на 1 мая текущего года россияне задолжали банкам 30,22 триллиона рублей, в то время как уровень закредитованности вырос с 35 до 41процента по сравнению с началом 2023 года.

«Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно - установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик», - приводят «Известия» данные из обращения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть увеличение максимального размера льготной ипотеки для многодетных семей с тремя и более детьми, которые еще не достигли совершеннолетия. Эти семьи смогут получить ипотечный кредит до девяти миллионов рублей для покупки жилых помещений площадью более 60 квадратных метров или порядка 12 миллионов, если площадь помещения составляет свыше 80 квадратных метров.