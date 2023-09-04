Склад в подмосковном городе Видное горит на площади в 1,2 тыс квадратов
О причинах возгорания и возможных пострадавших информации не поступало.
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В подмосковном городе Видное полыхает склад лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площади в 1,2 тыс квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области.
Сигнал о возгорании поступил в 23:30. Информации о пострадавших нет. Причины пожара уточняются.
Ранее в Санкт-Петербурге рухнул загоревшийся ангар. В нем хранились горюче-смазочные материалы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за расположенной поблизости станции техобслуживания.