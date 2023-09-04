В стране и мире Склад в подмосковном городе Видное горит на площади в 1,2 тыс квадратов Ян Брацкий О причинах возгорания и возможных пострадавших информации не поступало. © Фото: mosoblproc Telegram Читайте нас на: В подмосковном городе Видное полыхает склад лакокрасочных материалов. Огонь распространился на площади в 1,2 тыс квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области. Сигнал о возгорании поступил в 23:30. Информации о пострадавших нет. Причины пожара уточняются. Ранее в Санкт-Петербурге рухнул загоревшийся ангар. В нем хранились горюче-смазочные материалы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за расположенной поблизости станции техобслуживания. Экспертное мнение и аналитика