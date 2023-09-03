Ангар рухнул в Петербурге в результате мощного пожара

В Петербурге на месте тушения пожара рядом с нефтебазой «Ручьи» рухнул ангар.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге рядом с нефтебазой «Ручьи» рухнул загоревшийся ангар. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Звезды».

Ранее стало известно о пожаре площадью в ангаре размером 80 на 10 метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Клубы едкого черного дыма петербуржцы могли увидеть из разных районов города. Сообщалось о громких взрывах.

По предварительным данным, в ангаре находились горюче-смазочные материалы. Рядом располагается станция техобслуживания. Силы МЧС продолжают тушить пожар и разбирать завалы.