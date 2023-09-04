Украинские боевики выпустили 5 кассетных снарядов по Александровке и Макеевке

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские националисты также выпустили 3 снаряда «натовского» калибра по Донецку.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Александровку и Макеевку кассетными боеприпасами калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 20:15 боевики киевского режима выпустили по Александровке три таких снаряда, а в 21:35 - еще два кассетных боеприпаса по Червоногвардейскому району Макеевки. Из Telegram-канала представительства также стало известно, что под удар попал Донецк - в 21:35 украинские радикалы выпустили по Петровскому району города три снаряда калибром 155 миллиметров.

О пострадавших и масштабе повреждений пока ничего неизвестно.

Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока, поселок Александровка относится к Петровскому району столицы ДНР и находится в одном километре от Марьинки.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что 72-летний житель Донецка стал жертвой обстрела со стороны украинских националистов. Кроме того, в результате очередной атаки боевиков ранения получили мужчина и женщина пенсионного возраста в Куйбышевском районе города.