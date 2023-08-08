В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО

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Следователи задержали еще одного мужчину, который, по их данным, причастен к избиению участника специальной военной операции, сообщает управление СК России по Забайкалью.

«Следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Одному из фигурантов дела уже предъявлены обвинения. Это 27-летний местный житель. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, следователи установили, что в конфликте с бойцами СВО принимал участие еще один местный житель 43 лет, его объявили в розыск.

Напомним, в селе Нерчинский Завод в Забайкалье в кафе, где отдыхали две компании, произошла драка. Конфликт произошел между местными жителями и двумя участниками спецоперации, каждый из которых потерял по ноге в ходе в результате боевых действий. Один из военнослужащих пострадал. Мужчина прошел обследование и переведен в Читу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.