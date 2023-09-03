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Во Владивостоке прошел торжественный митинг в честь 78-й годовщины окончания Второй мировой

08:10 03.09.2023
Прошло 78 лет с момента подписания акта о капитуляции милитаристской Японии в Хабаровске.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поздравил с 78-й годовщиной окончания Второй мировой войны во время торжественного митинга  у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке.

«В этот день мы вспоминаем наших ветеранов. Дорогие ветераны, мы на вас равняемся. Ваш завет, который вы нам дали, будет выполнен. Мы служим так, чтобы быть достойными памяти тех, кого уже с нами нет, и достойными уважения тех, кто рядом с нами», - заявил Лиина.

Адмирал добавил, что сегодня один из главных праздников на востоке России, так как 78 лет назад были освобождены Северный Китай, Корея, Маньчжурия, Южный Сахалин и Курильские острова. Он пожелал мира, добра, здоровья и успехов нашей Родине.

Памятный митинг завершился возложением венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и торжественным маршем.

Ровно 78 лет назад главнокомандующие подписали акт капитуляции милитаристской Японии в Хабаровске. Участникам кампании на Дальнем Востоке вручали медаль «За победу над Японией».

Ранее корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника на учениях в Японском и Охотском морях. Они также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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