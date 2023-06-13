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Корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника на учениях в Японском и Охотском морях

00:00 13.06.2023
Экипажи кораблей отработали также практические навыки по форсированию района с минной опасностью.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе оперативного учения обнаружили и атаковали подлодку условного противника, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Оперативное учение группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проводится в акваториях Японского и Охотского морей. Корабельные группировки отрабатывают действия сил флота в отрыве от постоянных пунктов базирования, ведение морского боя, противолодочные действия, организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей.

В одном из эпизодов учения фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» в составе тактической группы провели поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника. Для уничтожения условной субмарины применялись реактивные глубинные бомбы.

После этого корабли провели совместную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям из 100-мм артиллерийских орудий АК-100, выполнили постановку помех.

Экипажи кораблей отработали также практические навыки по форсированию района с минной опасностью. Для уничтожения макета морской плавающей мины применялись корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки Ак-630.

Оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина проводится с 5 по 20 июня по плану подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота. В нем задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

Ранее «Звезда» сообщала о том, что силы Тихоокеанского флота приступили к отработке практических задач в рамках оперативного учения в дальней морской зоне.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

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