Бойцы рембата группировки «Запад» ежедневно возвращают на передовую более 10 единиц техники

Кроме планового и срочного ремонта техники, бойцы занимаются ей модернизацией, а также готовят только поступающие с заводов машины к бою.

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Бойцы ремонтного батальона группировки войск «Запад» развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях, они каждый день возвращают в строй более десяти различных боевых машин. Об этом сообщили в Минобороны России.

Несмотря на полевые условия, бойцы проводят восстановительные работы любой сложности. Особое внимание уделяет вооружению и технике войск, которые находятся на значительном расстоянии от пунктов дислокации и временного развертывания.

Сначала военнослужащие ремонтируют вооружение, необходимое для выполнения боевых задач, в том числе все модификации Т-72, Т-80 и Т-90, а также БМП-2 и БМП-3, САУ, бронетранспортеры, тягачи, инженерные машины.

«После ремонта машин мы всегда проверяем вооружение, трансмиссию, проверяем все полностью, чтобы наши товарищи, которые в бою, уже знали, что, когда машина прибыла, она полностью готова, исправна и может делать добрые дела - защищать мирных жителей», - рассказал представитель завода с позывным «Карабас».

Восстановительные и ремонтные работы не прерываются ни на минуту. Бойцы выполняют свои задачи в несколько смен быстро и качественно. После ремонта они лично занимают места экипажей и проверяют каждую машину перед отправкой на передовую.

Рядом с ремонтным батальоном оборудован специальный полигон для проверки техники в различных режимах по пересеченной местности.

Помимо ремонта техники и вооружения, специалисты ремонтных подразделений группировки «Запад» занимаются модернизацией. Например, могут оснащать технику дополнительными экранами защиты.

Ранее на «Курганмашзаводе» сравнили российскую БМП-3 и американскую M2 Bradley и выяснили, что отечественная боевая машина превосходит западный образец по огневой мощи, подвижности и удобству эксплуатации.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.