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На «Курганмашзаводе» выяснили, что БМП-3 превосходит по боевой мощи M2 Bradley

Вероника Волосунова
08:11 01.09.2023
На «Курганмашзаводе» определили, что российская БМП-3 по огневой мощи, подвижности и удобству эксплуатации превосходит американскую M2 Bradley.
На «Курганмашзаводе» выяснили, что БМП-3 превосходит по боевой мощи M2 Bradley
© Фото: Минобороны России
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На «Курганмашзаводе» проанализировали трофейную американскую боевую машину пехоты M2 Bradley и выяснили, что по боевой эффективности она полностью уступает российской БМП-3. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Романа Хромова.

«Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП», - сказал Хромов.

Так, отметил Хромов, у Bradley есть только автоматическая пушка калибром 25 миллиметров и она не может плавать без предварительной серьезной подготовки, в то время как БМП-3 сходу преодолевает водные преграды.

«Американской машине для этого нужно время, а время - это жизнь», - сказал Хромов.

Кроме того, для американской машины характерны низкая подвижность и проходимость, особенно по тем грунтам, которые есть в регионе проведения спецоперации.

По словам Хромова, сравнительный анализ между БМП-3 и Bradley проводили еще в 1991 году, когда столкнулись на тендере в ОАЭ, которые в тот момент выбирали боевую машину для пехоты своей армии. Еще тогда советская БМП превзошла американскую по боевым характеристикам, причем с большим отрывом, именно поэтому Эмираты в конце 90-х прошлого века приобрели более 600 отечественных машин.

Хромов обратил внимание, что к сегодняшнему дню американская БМП, которую можно встретить в зоне проведения СВО, конечно, доработана, в основном, электронными системами, которые являются достаточно сложными в эксплуатации - если они выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу.

В завершение Хромов сказал, что изучение техники западного производства, включая Bradley и ее начинку, продолжается.

Ранее боец с позывным «Белый» рассказал, как с товарищами сжег более десятка Bradley. Российские военнослужащие смогли отразить атаку противника, превосходящего по силам.

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