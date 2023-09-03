В Приморье перевернулось рыболовное судно

Один человек погиб, четыре члена экипажа спасены, продолжаются поиски еще одного.

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В Приморском крае опрокинулось маломерное рыболовное судно при выборке трала, один человек погиб. Об этом стало известно из сообщения Дальневосточной транспортной прокуратуры в Telegram-канале ведомства.

«Находившимися рядом судами четыре члена экипажа спасены, поиски одного продолжаются, один погибший», - рассказали в прокуратуре.

Происшествие произошло в 22:40 (в 15:40 по московскому времени) в заливе Петра Великого.

Сообщается, что Находкинская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту опрокидывания судна. Также проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасного мореплавания.

В конце июля МЧС России также сообщало о том, что на Волге из-за шквалистого ветра перевернулась моторная лодка с десятью пассажирами на борту. В результате происшествия погиб шестимесячный ребенок. Лодка двигалась по маршруту остров Амоксар - деревня Адылъял Чебоксарского округа.