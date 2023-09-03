ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Удар был нанесен по Куйбышевскому району Донецка на западе города.

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В ночь со 2 на 3 августа был зафиксирован обстрел кассетными снарядами со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка в западной части города. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В представительстве заявили, что в 02:25 вооруженными силами Украины были выпущены два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.

Накануне также сообщалось об обстреле ВСУ Петровского района Донецка, при котором часть кассетного боеприпаса залетела в квартиру местной жительницы. Число пострадавших было равно восьми, также была задета припаркованная у дома машина и выбиты стекла многоквартирного дома.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможности пересмотра решения о неиспользовании кассетных боеприпасов. Подобное вооружение имеется в арсенале страны, но оно не применяется по гуманитарным соображениям, так как несет серьезные последствия для мирных жителей.