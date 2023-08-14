Экипажи Су-25 ударили по позициям врага на Краснолиманском направлении

Высота полета при приближении к цели составляет не более 50 метров, а скорость самолета увеличивается до 800 километров в час.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы российских штурмовиков Су-25 на Краснолиманском направлении. На записи показано, как на аэродроме техники проверяют все системы самолетов и готовят их к вылету, а также как экипажи маневрируют в нескольких метрах от земли, чтобы не попасть на радары противника.

Удары наносились по скоплению живой силы и огневых средств неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Поражая цели, штурмовики отстреливали тепловые ловушки и резко уходили на другой курс.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Ранее корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» рассказал о работе экипажа танка Т-90М «Прорыв», уничтожающего подразделения противника, который безуспешно пытается атаковать.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов.