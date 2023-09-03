Десятки тысяч гостей Burning Man не могут выбраться из пустыни

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Обильные дожди в пустыне американского штата Невада сделали невозможным выезд и въезд с популярного фестиваля Burning Man - на площадке события (вымышленном городе Блэк-Рок-Сити) оказались заблокированы несколько десятков тысяч людей.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд. Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», - сообщает официальный канал фестиваля в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее мощные ливни бушевали в Приморском крае. Там под водой оказались почти 40 населенных пунктов. Вода разрушила дороги и мосты. Больше тысячи спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.