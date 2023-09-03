Собянин: научно-технологический потенциал Москвы используется для помощи ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последний месяц около двух тысяч жителей столицы ежедневно работают на объектах ПВО.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь научно-технологический потенциал мегаполиса используется для того, чтобы оказать помощь системам противовоздушной обороны и Министерству обороны Российской Федерации по защите столицы и ее жителей. По его словам, в последний месяц почти две тысячи москвичей ежедневно работают на объектах ПВО.

«Все, что Министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Сергей Собянин отметил подвиг тех, кто отправляется в народные республики Донбасса для проведения работ по восстановлению городов.

«Мало того, что они в командировке, оторваны от семей, но они реально жизнью рискуют. Буквально не так давно за один день шесть погибших и девять раненых», - заявил мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что пока еще рано давать оценку и подводить итоги, так как воссоздание крупнейших городов ДНР и ЛНР является сложным и большим процессом, подчеркнув, что столица будет продолжать оказывать помощь жителям Донбасса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что московские власти вместе с Минобороны России способны за сутки оборудовать позиции ПВО. По словам мэра, на протяжении последних нескольких недель в течение суток по запросу российского оборонного ведомства создаются новые объекты противовоздушной обороны.