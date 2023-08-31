Собянин заявил, что власти Москвы вместе с МО РФ способны оборудовать позиции ПВО за сутки

По словам мэра Москвы, на протяжении последних нескольких недель в течении суток по запросу МО РФ создаются новые объекты ПВО.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы вместе с Министерством обороны России способны оборудовать позиции противовоздушной обороны за сутки. Такое заявление глава столицы сделал на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства.

Сергей Собянин отметил, что на протяжении последних нескольких недель в течении суток по запросу Минобороны создаются новые объекты ПВО.

«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», - цитирует РИА Новости мэра Москвы.

Ранее мы показывали, как «Тор» сбивает вражеские БПЛА в зоне СВО, несмотря на сложный рельеф. Расчет этой боевой машины способен обнаруживать и уничтожать сразу четыре воздушные цели.