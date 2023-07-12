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Зеленский заявил, что гарантии безопасности не являются заменой членству в НАТО

Ян Брацкий
14:09 12.07.2023
Ожидается, что объявление гарантий безопасности для Украины состоится по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
Зеленский заявил, что гарантии безопасности не являются заменой членству в НАТО
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, GlobalLookPress
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Гарантии безопасности Киеву не могут стать заменой членству в НАТО. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассчитывает, что сегодня США и их партнеры по G7 озвучат гарантии безопасности.

«В первую очередь важны гарантии безопасности. Они очень важны для людей, для Украины. Еще раз подчеркну: не вместо членства в НАТО, гарантии безопасности должны быть сделаны на пути Украины в НАТО. Сегодня большая семерка должна подтвердить эти гарантии, я уверен, что это произойдет», - цитирует РБК заявление Зеленского.

По словам украинского лидера, итоги саммита для Киева очень хорошие, но в случае приглашения страны в НАТО они были бы идеальными.

Ранее в Белом доме анонсировали выступление президента США Джо Байдена по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, в ходе которого он озвучит гарантии безопасности для Украины и планы по созданию на ее территории армии «способной защитить себя».

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