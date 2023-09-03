Глава МИД Франции заявила, что уверена в безопасности посла в Нигере
Катрин Колонна уверена, что Итте сможет в условиях безопасности противостоять давлению мятежников.
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Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский посол в Нигере Сильвен Итте может безопасно продолжать свою работу, несмотря на то, что мятежники требуют, чтобы он покинул страну. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.
«Посол Франции является нашим полномочным представителем перед законными властями Нигера и имеет соответствующую аккредитацию», - заявила Колонна изданию.
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции уверена, что французский посол сможет в условиях безопасности противостоять давлению мятежников.
Ранее суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции. Сообщалось, что дальнейшее пребывание посла Франции в африканском государстве является незаконным.