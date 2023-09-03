Воздушная «тройка» гвардейцев уничтожила до 40 националистов в небе над ДНР

Авиационное соединение четвертой армии ВВС в воздухе обычно работает «тройкой»: на задания вылетают «Терминатор», «Аллигатор» и ударный «летающий танк» Ми-28.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Авиационное соединение четвертой армии ВВС и ПВО получило почетное наименование «Гвардейское» в апреле 2023 года. Президент подписал соответствующий указ и присвоил его за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав в деле защиты Отечества.

От соединения в воздухе обычно работает «тройка»: «Терминатор», «Аллигатор» и ударный «летающий танк» Ми-28. В след за ними идет транспортная машина с группой огневой поддержки - в случае нештатной ситуации она сможет быстро эвакуировать летчиков с поля боя.

Вертолеты работают в небе над Донецкой республикой. После получения боевой задачи и координат местонахождения врага летчики за один заход уничтожили до 40 националистов и пять единиц техники.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 «Аллигаторы» бронетехники и опорных пунктов боевиков. Успешный полет был выполнен с помощью Ми-28 и Ми-8, выполнявшем функции прикрытия.