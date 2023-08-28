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«Аллигаторы» уничтожили наступающую бронетехнику украинских боевиков

05:00 28.08.2023
Выполняя приказ поразить наступающую силу украинских боевиков, летчики ВКС РФ выполнили пуски неуправляемым авиационным вооружением.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили бронированную технику украинских националистов и их опорные пункты. Их боевую работу показало Минобороны РФ.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. Как результат - уничтожены бронетехника и пункт управления противника.

«Поступила боевая задача: поразить наступающую силу противника. Выполнили полет в составе группы с Ми-28, прикрывал Ми-8. Вышли в заданный район, отработали неуправляемым авиационным вооружением. Цель поразили. Авианаводчик подтвердил: "На оценку "отлично"», - рассказал старший летчик вертолета Ка-52.

Ранее на Запорожском направлении экипажи Ка-52 поразили опорные пункты украинских боевиков. Огневую поддержку им оказывала группа на вертолете Ми-8. На сверхмалой высоте вертолеты маневрируют, используя складки местности, и скрываются от средств ПВО противника. После нанесения удара возвращаются на аэродром базирования.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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