«Аллигаторы» уничтожили наступающую бронетехнику украинских боевиков
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили бронированную технику украинских националистов и их опорные пункты. Их боевую работу показало Минобороны РФ.
Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. Как результат - уничтожены бронетехника и пункт управления противника.
«Поступила боевая задача: поразить наступающую силу противника. Выполнили полет в составе группы с Ми-28, прикрывал Ми-8. Вышли в заданный район, отработали неуправляемым авиационным вооружением. Цель поразили. Авианаводчик подтвердил: "На оценку "отлично"», - рассказал старший летчик вертолета Ка-52.
Ранее на Запорожском направлении экипажи Ка-52 поразили опорные пункты украинских боевиков. Огневую поддержку им оказывала группа на вертолете Ми-8. На сверхмалой высоте вертолеты маневрируют, используя складки местности, и скрываются от средств ПВО противника. После нанесения удара возвращаются на аэродром базирования.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.