Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о неудачах ВСУ в районе Артемовска

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В районе Артемовска на левом фланге, где проходит рубеж Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка украинские формирования бросили на прорыв последние резервы - отряды запрещенных нацбатов «Азов»* и «Айдар»**. Об этом в интервью прямо у линии боевого соприкосновения рассказал командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов.

По его оценкам, после очень серьезных потерь в живой силе и технике противник уже не сможет оказывать серьезного давления. Он рассказал также о западной технике, на которую делали ставку Киев и его кураторы, начиная контрнаступление, которое так и не принесло результатов.

«Сегодня из той техники, которая была поставлена силам и средствам ВСУ, мы можем с уверенностью сказать, что уже 60 -70% техники уже уничтожена. Это все мы можем наглядно видеть на полях сражений. Ежедневно мы продолжаем уничтожать силы и средства, которые вообще поступают к нам на фронт», - рассказал Алаудинов.

Герой России добавил, что для Вооруженных сил России не имеет значение на какой технике украинские националисты выдвигаются к российским позициям. Он отметил, что западная техника ВСУ горит лучше, чем их советская.

Ранее мы показывали, как расчет «Солнцепека» уничтожил украинских боевиков в районе Клещеевки в Артемовском районе ДНР. Подразделения Южной группировки уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, орудие Д-20, пять складов с боеприпасами и пункт временно дислокации.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Айдар» - украинский националистический батальон, запрещенная в РФ террористическая организация.