Подразделения Южной группировки уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, орудие Д-20, пять складов с боеприпасами и пункт временно дислокации.

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Расчет российской ТОС «Солнцепек» уничтожил украинских боевиков под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», - сказал Минесашвили.

Начальник пресс-центра добавил, что российская штурмовая и армейская авиация ударили по пехоте и боевой технике противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M119 производства США, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районах населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра», - отметил Минесашвили.

Минесашвили отметил, что подразделения Южной группировки также уничтожили четыре польских САУ «Краб», пять складов с боеприпасами противника и пункт временной дислокации.

Ранее Герой России Андрей Соловьев заявил, что российские бойцы знают свою правоту в зоне проведения спецоперации и победа будет за Россией. Он обратил внимание, что на передовой между бойцами рождается настоящая дружба, так как они спят в одном окопе и едят из одного котла.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.