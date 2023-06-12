«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»

Плановые профилактические работы проводились на газопроводе «Турецкий поток» в период с 5 по 12 июня.

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«Газпром» объявил о возобновлении поставок «голубого топлива» по «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного технического обслуживания на трубопроводе.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской транснациональной энергетической компании.

Как отмечали в корпорации, проведение планового техобслуживания было согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно. Во второй половине мая этого года плановый ремонт также прошел на другом газопроводе, который связывает Россию с Турцией, - «Голубом потоке».

Ранее стало известно, что газовый хаб для поставки в Европу топлива через территорию Турции, включая утраченные объемы газопровода «Северный поток», заработает в течение года. Как отметил глава Минэнерго страны Фатих Донмез, благодаря хабу появится возможность продавать Европе больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции. С его слов, работа данного трубопровода особенно важна для стран Южной Европы, и они интересуются, когда он будет запущен.