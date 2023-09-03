По словам украинских военных, офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах.

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Украинские военные пожаловались на неэффективную подготовку, которую проводят офицеры и инструкторы стран НАТО.

Как передает RT со ссылкой на украинское издание, один из украинских военнослужащих рассказал, что инструкторам Североатлантического альянса не хватает опыта.

«Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах», - пишет издание.

Также сообщается, что переводчики из стран Запада часто не владеют военной узконаправленной лексикой и не могут передать точные команды или ответы инструкторов.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп заявлял, что НАТО уже отказалось от надежд на победу Украины. Таким образом он прокомментировал слова Стиана Йенсена о том, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу Российской Федерации.