В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британский полковник Кемп заявил, что НАТО уже не верит в победу Украины

Анастасия Бобылева
06:43 20.08.2023
Британский полковник в отставке Ричард Кемп прокомментировал слова Стиана Йенсена о том, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России.
Британский полковник Кемп заявил, что НАТО уже не верит в победу Украины
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО уже не надеется на победу Украины. В своей статье, опубликованной изданием Telegraph, он привел слова главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена о мирном урегулировании конфликта.

«Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», - рассказал он.

Кемп считает, что именно так Запад представляет решение конфликта на Украине. По его словам, Североатлантический альянс снова находится «на грани признания поражения» после «позорного» выхода из Афганистана.

Ранее сообщалось, что НАТО допускает отказ Украины от части территорий для вступления в альянс. Стиан Йенсен заявил об этом и отметил, что сейчас в вопросе будущего членства Киева в альянсе есть значительные подвижки.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.