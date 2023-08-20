Британский полковник в отставке Ричард Кемп прокомментировал слова Стиана Йенсена о том, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России.

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Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО уже не надеется на победу Украины. В своей статье, опубликованной изданием Telegraph, он привел слова главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена о мирном урегулировании конфликта.

«Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», - рассказал он.

Кемп считает, что именно так Запад представляет решение конфликта на Украине. По его словам, Североатлантический альянс снова находится «на грани признания поражения» после «позорного» выхода из Афганистана.

Ранее сообщалось, что НАТО допускает отказ Украины от части территорий для вступления в альянс. Стиан Йенсен заявил об этом и отметил, что сейчас в вопросе будущего членства Киева в альянсе есть значительные подвижки.