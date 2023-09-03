Опрос WSJ показал, как американцы проголосовали бы на президентских выборах
За действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа проголосовало бы по 46% американских избирателей, если бы президентские выборы проходили сейчас. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный американским изданием Wall Street Journal.
Подобные значения были бы при условии участия в выборах только этих двух кандидатов. При этом 8% опрошенных не смогли дать конкретный ответ.
В издании добавили, что при участии третьего кандидата Дональд Трамп опередил бы действующего президента на один процент: 40% американцев проголосовали бы за Трампа против 39% голосов за Байдена. Еще 17% не смогли определиться со своими политическими предпочтениями.
Опрос проводился Wall Street Journal с 24 по 30 августа, в нем приняли участие 1 500 зарегистрированных избирателей.
Напомним, накануне спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости проведения голосования по поводу объявления импичмента Джо Байдену. По его мнению, американский народ должен принять решение по этому вопросу.