Врач Жемчугов рассказал, что легионеллезом можно заразиться через кондиционер

По словам иммунолога Жемчугова, бактерии легионеллы могут размножаться в теплых водоемах, в воде для кондиционеров и трубопроводе.

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«Болезнью легионеров» или легионеллезом, для которого характерна тяжелая степень пневмонии, можно заразиться воздушно-капельным путем через кондиционер. Об этом «Звезде» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Путь заражения - воздушно-капельный, аэрозольный с воздуха», - рассказал Жемчугов.

Сами бактерии легионеллы хорошо распространяются в воде. Жемчугов вспомнил вспышку в Соединенных Штатах в 20 веке.

«В одной гостинице собирались ветераны какой-то из битв - легионеры. Вдруг многие из этих дедушек лет за 70, за 80, очень резко умерли от сильной пневмонии. Это стало "болезнью легионеров". Как оказалось, микроб распространился через кондиционерную воду», - рассказал Жемчугов.

Бактерии также могут размножаться летом в водоемах, которые сильно прогреваются. Причем наличие стоков различных отходов на это не влияет, отметил доктор.

Он также напомнил, что в одном из регионов России однажды была зафиксирована вспышка легионеллеза из-за систем горячего водоснабжения. Власти уменьшили температуру горячей воды в трубопроводе, из-за чего она стала теплой, а не горячей, и, тем самым, благоприятной для развития бактерий легионеллеза.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что исключают вспышку «болезни легионеров» в стране. Ведомство контролирует системы горячего водоснабжения, проводит исследования на наличие этой бактерии в воде из бассейнов и источников питьевого водоснабжения.