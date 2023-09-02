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Один погиб и двое ранены в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ

Ирина Елагина
14:59 02.09.2023
Несколько ракет накрыли поселок Уразово в приграничной зоне.
Один погиб и двое ранены в Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ
© Фото: vvgladkov, telegram
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По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на поселок Уразово под Валуйками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился оперативной информацией после удара из РСЗО ВСУ.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», - сообщил губернатор в Telegram.

Еще двух пострадавших: это мужчина и женщина с множественными осколочными ранениями - в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

В результате ракетного удара ВСУ в поселке повреждены около 20 домов и хозпостроек.

Напомним, что Уразово находится в приграничной зоне с Харьковской областью Украины и с 26 августа подвергается регулярным артударам ВСУ , в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами атаки ВСУ в санаторий в селе Лавы Белгородской области.

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