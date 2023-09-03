МО РФ: в двух областях Украины уничтожены пункт управления БПЛА и склады боеприпасов
Уничтоженные цели располагались в Днепропетровской и Херсонской областях.
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Российские Вооруженные силы 3 сентября уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ
Уничтоженные цели располагались в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области.
Всего за сутки на Херсонском направлении авиация и артиллерия за сутки уничтожила до 60 украинских боевиков, один танк и пять автомобилей.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью был нанесен групповой удар беспилотниками по хранилищам в порту города Рени. Там находилось топливо для военной техники украинских боевиков.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов