МО РФ: в двух областях Украины уничтожены пункт управления БПЛА и склады боеприпасов

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские Вооруженные силы 3 сентября уничтожили два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

Уничтоженные цели располагались в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области.

Всего за сутки на Херсонском направлении авиация и артиллерия за сутки уничтожила до 60 украинских боевиков, один танк и пять автомобилей.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью был нанесен групповой удар беспилотниками по хранилищам в порту города Рени. Там находилось топливо для военной техники украинских боевиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов