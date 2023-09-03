МО РФ сообщило о групповом ударе БПЛА по хранилищам топлива в порту под Одессой

Порт, где хранилось топливо для техники украинских боевиков, располагается в городе Рени.

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Воздушно-космические силы России ночью 3 сентября нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива в порту города Рени в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России

Топливо, хранившееся в порту, предназначалось для военной техники украинских боевиков. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Также Минобороны сообщило о поражении целей в Днепропетровской и Херсонской областях. Были уничтожены вражеский склады боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов